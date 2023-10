Luton - Tottenham 0 - 1 | gol e highlights

Gli highlights dell'1 - 0 delsul campo delTown: decide il difensore olandese Van de Ven al ...(Inghilterra) - Nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, ilsi impone sul campo delTown e vola in testa alla classifica con 20 punti, scavalcando momentanemanete il Manchester City. A decidere la sfida è una rete di Mickhy van de Ven ad inizio ...

Prima Luton-Tottenham, poi Inter-Bologna: Perisic tifa dal letto le sue "due squadre" Fcinternews.it

È notevole l’impatto avuto da Ange Postecoglou sul Tottenham. Come segnalato da Fabrizio Romano, la vittoria ottenuta quest’oggi contro il Luton ha ulteriormente irrobustito i meriti del tecnico e deg ...In Premier seconda vittoria consecutiva per il Chelsea che vince 4-1 in casa del Burnley. Vittoria in trasferta anche del Tottenham mentre lo United si impone 2-1 sul Brentford. Domenica la sfida tra ...