Luis Enrique | «Mbappé non è Superman quando segna o un giocatore normale quando non segna»

(Di sabato 7 ottobre 2023)ha parlato in conferenza stampa della disfatta del Psg contro il Newcastle mercoledì in Champions League: «Abbiamo fatto quello che facciamo normalmente dopo una partita, abbiamo analizzato il match, abbiamo visto cosa possiamo migliorare. Il risultato non riflette affatto la differenza tra le due squadre. Risultato atipico. Nella mia carriera ho perso un paio di volte su grandi margini. Ma questa è stata una strana partita. Mi è piaciuto l’atteggiamento della mia squadra». Sul modulo 4-2-4 utilizzato: «Sai quanti anni ho allenato ai massimi livelli? Tanti. A volte il modulo è sbagliato, a volte è colpa dei giocatori. Devo cercare il modo migliore per giocare. Il calcio è un gioco che si basa sugli errori. Facciamo tutti degli errori. Mi fido di quello che vedo. Sono convinto che riusciremo a far meglio». Sulle sue idee di gioco e ...

Il quinto posto in campionato e il secondo in Champions League non sono sicuramente un ottimo biglietto da visita per Luis Enrique . Il Psg è in ...

C'è scetticismo sul capitano che è rimasto più isolato dopo gli addii di Messi e Neymar. Ma Mbappé non cresce né in campo né fuori

Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan e della Francia, attacca Luis Enrique a RMC Sport per la sconfitta subita dal PSG a Newcastle: ...Il Psg di Luis Enrique non potrà contare su Hakimi, Dembelé, Kurzawa e Kolo Muani per le prossime partite siccome sono stati squalificati dopo i cori omofobi Il Psg di Luis Enrique non potrà contare ...