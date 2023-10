Lucrezia Reichlin | le previsioni sulla deglobalizzazione

Leggi su quifinanza

(Di sabato 7 ottobre 2023)è una celebre economista, la cui fama è internazionale. Professoressa ordinaria in Economia presso la London Business School, è inoltre membro della British Academy, così come dell’Academia Europea e del consiglio della Royal Economy Society. Vanta quattro pubblicazioni all’attivo, oltre una lunga serie di analisi pubblicate da prestigiose riviste internazionali di settore.sul futuro economico Guardando al futuro prossimo del sistema economico europeo, si è definita molto pessimista, seppur non catastrofista. La grande domanda è: come sarà l’economia in un mondo che si deglobalizza? Le incertezze non mancano, al di là di quella che può essere un’analisi a stretto giro, ovvero di anno in anno, valutando per esempio la complessità del sistema energetico, con costi in netto aumento. Se invece si parla di ...