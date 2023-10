Luciano Violante contro la giudice Apostolico | «Non doveva andare a quella manifestazione»

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’ex magistrato e presidente della Cameracritica ladi Catania Iolanda. «Un magistrato non può partecipare a manifestazioni conflittuali e pensare di essere ritenuto imparziale. La contraddizione, in termini di etica professionale, è palese», dice oggi in un’intervista al Quotidiano nazionale. «Il punto è quello che riguarda il comportamento dei magistrati e la loro partecipazione a manifestazioni di parte», aggiunge. «La legittimazione del magistrato non sta più nell’essere ‘la bocca della legge’, ma nell’essere un soggetto che interpreta la legge in modo credibile. Dunque, io magistrato posso fare le migliori sentenze in assoluto, ma se mi schiero con chi è parte di un conflitto non sono più credibile e ledo la mia funzione costituzionale». Secondo...