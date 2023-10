Lorenzo Insigne ancora escluso dall’Italia di Luciano Spalletti | la reazione dell’ex Napoli

(Di sabato 7 ottobre 2023)una volta, non figura tra i convocati daper la sua nuova Nazionale italiana. L’ex capitano del, dopo essere approdato al Toronto, ha praticamente rinunciato alla maglia azzurra giocando in un campionato non paragonabile, per intensità e qualità, a quello europeo. Il nuovo allenatore dell’Italia ha infatti preferito altri calciatori, escludendo il napoletano. Eppure, L'articolo

Lorenzo Insigne non figura tra i preconvocati da Luciano Spalletti per la sua nuova Nazionale italiana . L’ex capitano del Napoli , dopo essere ...

Commenta per primosi è pentito di aver scelto l'MLS e il momento negativo del Toronto Fc lo sta spingendo verso un ritorno in Serie A. Secondo il Messaggero l'ex - Napoli sta spingendo per un approdo ...potrebbe tornare in Italia. L'esperienza in Canada dell'ex capitano del Napoli non sta andando secondo i piani, anzi all'opposto. Il Toronto Fc versa nelle parti basse della classifica ...

Insigne vuole tornare in Italia, per lui c'è una clamorosa ipotesi AreaNapoli.it

Ultime di calciomercato in merito al ritorno di Lorenzo Insigne: l'ex Napoli è pronto a chiudere la sua avventura a Toronto ...Dopo un anno e mezzo in MLS l'ex Capitano del Napoli potrebbe tornare nel nostro campionato già ad inizio 2024 ...