(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 29 settembre 2023 Il"come altro ogni altro elemento in eccesso è dannoso, ma conno, la nostra longevità parla per noi", le parole del ministroagli Stati Generali ...

Ancora una polemica sterile inventata per colpire Francesco Lollobrigida . Il ministro parla del vino italiano in contesti promozionali e a ...

... ma con moderazione no, la nostra longevità parla per noi", le parole del ministroagli Stati Generali del. / Yooutube Parlamento europeo in ItaliaAlimentare,: l'Ue ha eliminato carne edalla lista degli alimenti... "E' una notizia importantissima per tutta la Nazione, una vittoria che abbiamo ottenuto lottando con ...

Lollobrigida: Vino assunto con moderazione non fa male La7

Articolo - Il vino del ministro Lollobrigida Aduc

AGI/Vista - Il vino “come altro ogni altro elemento in eccesso è dannoso, ma con moderazione no, la nostra longevità parla per noi", le parole del ministro Lollobrigida agli Stati Generali del Vino. / ...La cantina veneta racconta il labirinto kafkiano in cui quest’anno si son ritrovati i produttori che hanno fatto richiesta per i fondi promozione: “Sembra di essere sotto processo” ...