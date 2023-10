L’offensiva di Hamas e gli errori di Tel Aviv visti da Kuperwasser

Leggi su formiche

(Di sabato 7 ottobre 2023) All’alba di sabato 7 ottobre, Israele si è ritrovata travolta da una tempesta di fuoco. Cinquemila razzi partiti da oltre confine sono andati a colpire i bersagli prescelti siti in territorio israeliano, e numerosi miliziani dihanno varcato il confine tra i territori palestinesi e quello israeliano, ingaggiando numerosi scontri a fuoco con le forze di Tel. Nel caos, la risposta israeliana è stata immediata: mentre i velivoli dell’aviazione si alzavano in volo per andare a colpire i bersagli nemici, il primo ministro Benjamin Netanyahu dichiarava lo stato di guerra. Per cercare di comprendere meglio cosa stia accadendo, Formiche.net ha contattato il generale Yossi, già capo della divisione ricerca dell’intelligence militare israeliana e direttore generale del ministero degli Affari strategici. Nella sua lunga ...