Lo Sheriff esonera Roberto Bordin: fatale il tracollo in Europa League ItaSportPress

Solo pochi mesi fa l'ex centrocampista di Cesena, Atalanta e Napoli aveva vinto campionato e coppa nazionale sulla panchina del club della Transnistria.E, certo, il felice esordio in Europa League, 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol, non lenisce la delusione per un avvio di campionato ad handicap. Mourinho, esonero e nuova panchina ...