“Lo faccio per un motivo” Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle | la verità | perché ha detto ‘sì’ a Milly Carlucci

(Di sabato 7 ottobre 2023)con le2023, un ritorno tanto atteso in tv. Dopo diverse voci messe in circolo prima dello start della nuova edizione del programma con alla guida del timone la carismatica, arriva finlamente la conferma tanto attesa.Sono trascorsi diversi anni dal dramma che ha colpito la mamma di Stella, che ha sempre preferito assumere un atteggiamento discreto e riservato. Ma adesso si dice pronta per ricominciare anche in ricordo del grande amore della sua vita, l’intramontabile Fabrizio Frizzi, venuto a mancare all’affetto dei propri cari nel 2017 dopo un ictus fatale. Arriva la conferma dicon le. Lontana il più possibile dai social e dalla luce dei riflettori, la moglie del compianto ...

La parrocchia S.S. Annunziata di Licignano in Casalnuovo di Napoli aveva annunciato ieri una messa per Matteo Messina Denaro . La chiamata pubblica ...

Michele Santoro ha annunciato che l’intenzione di presentare una lista alle europee per “fare in modo che nella prossima campagna elettorale la ...

La nonnina si dà a Onlyfans . Tenetevi forte. Dopo Milf e Cougar ecco la Gilf dell’anno. La Gilf, per chi non lo sapesse, sono le “granny I’d like to ...

Nella nuova stagione de Le Iene, c’è stato spazio anche per tornare sul tema delle truffe online , delle quali fa “bene” parlare per aiutare gli ...

14.40 Onu condanna attacco a Israele. Fermarsi "Questo è un precipizio pericoloso eappello a tutti affinché si tirino indietro dal baratro". Così il coordinatore Onula pace in Medio Oriente sulla situazione in Israele. "Condanno con veemenza l'assalto su più fronti di ...Io gli ho detto più volte: guardi, io nonil veterinario, mi dispiace ma non la posso aiutare.questa cosa non posso esserle utile - prosegue l'immunologo - Da mesi ogni volta si ...

Il guru Sadhghuru in esclusiva su La7: 'Non lo faccio per i soldi' TGLA7

Carlotta Mantovan a Ballando: «Fabrizio Frizzi sarebbe felicissimo, lo faccio per amore di nostra figlia Stell leggo.it

Il CEO di Domethics racconta a Tgcom24 le soluzioni sviluppate nell'ambito dell'Internet of Things per rendere la vita delle persone più semplice e “green” ...Guardata la mappa che vi proponiamo qui sotto riferita proprio a Domenica 8 Ottobre, dove sono rappresentate le temperature massime previste: si notino, in particolare, le aree colorate in rosso scuro ...