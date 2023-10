LIVE Sonego-Tiafoe 2-6 | 6-2 ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’azzurro domina il secondo set | si va al terzo!

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2 Il passante incrociato di rovescio disul timido attacco di. Un set pari! Vantaggio: ancora doppio falloParità: doppio fallo10.11: Si riparte Match interrotto per la pioggia ma i giocatori non escono dal campo Vantaggioche alza la mano per chiudere il challenge sulla risposta sulla riga di, l’arbitro non vede econche alza il braccio mette fuori 40-40 Il dritto lungolinea di40-30 Lunga la volèe di rovescio di30-30 Lungo il dritto in avanzamento di, errore evitabile dello statunitense 30-15 Il servizio di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lungo il dritto in avanzamento di Tiafoe, errore evitabile dello statunitense 30-15 Il servizio di ...

..."liveblogId":"dd3094c6 - 215b - 4bf4 - 90dd - 625241fd9454","tenant":"sport","page":1}' >meno di un minuto fa L'incontro era previsto inizialmente sul Campo 3 al termine di- Tiafoe, ma ...Due italiani in contemporanea a Shanghai per il secondo turno.sfida il n. 10 del seeding Tiafoe sul Campo 3, mentre sul Campo 4 Arnaldi è impegnato contro Struff. Gli incontri sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su ...

ATP Shanghai 2023, i risultati di Sonego e Arnaldi in diretta live Sky Sport

LIVE Sonego-Tiafoe, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: match in ritardo per la pioggia OA Sport

Esordio nel Masters 1000 cinese per Sinner che, dopo la vittoria a Pechino e il nuovo best ranking da n. 4 al mondo, affronta lo statunitense Marcos Giron. n. 80 ATP. In caso di vittoria Jannik sarebb ...(OA Sport) Ne parlano anche altri media CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di secondo turno di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 ...