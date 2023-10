LIVE Sonego-Tiafoe 2-6 | 6-2 | 2-1 ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | partita rinviata per pioggia

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.09 E’ arrivata la comunicazione ufficiale in questo momento. Latraè stata definitivamente interrotta sullo score di 2-6 6-2 2-1 per il piemontese a causa delle condizioni meteorologiche. Siamo in attesa di capire il programma di domani e quando verrà disputata la continuazione del confronto. 12.24 Pare che laabbia dato una tregua, si è all’opera sul campo n.3 per asciugarlo. 11.59 Un nuovo aggiornamento arriva dagli organizzatori e non si giocherà prima delle 12.30 italiane. 11.28 Vi forniamo altri aggiornamenti rispetto al match di. Lacontinua a cadere ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora match fermo per la pioggia Vantaggio Tiafoe: ancora in corridoio il dritto di Sonego 40-40 Esce il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 In rete la risposta di Tiafoe sulla seconda 40-30 Out il dritto di Sonego 40-15 Il passante di ...

Grande prestazione di Matteo Arnaldi che vola al 3° turno del Masters 1000 di Shanghai battendo in tre set il tedesco Struff, n. 21 del seeding. In campo Lorenzocontro il n. 10 del tabellone Frances Tiafoe. L'ncontro è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su ...SEGUI ILDI- TIAFOE PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Tiafoe scenderanno in campo oggi (sabato 7 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della ...

Arnaldi al 3° turno, interrotta Sonego-Tiafoe Sky Sport

LIVE Sonego-Tiafoe, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: match in ritardo per la pioggia OA Sport

Esordio nel Masters 1000 cinese per Sinner che, dopo la vittoria a Pechino e il nuovo best ranking da n. 4 al mondo, affronta lo statunitense Marcos Giron. n. 80 ATP. In caso di vittoria Jannik sarebb ...Le partite di Arnaldi, Sonego e Sinner a Shanghai, come tante altre gare del torneo, si possono seguire in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.