LIVE Sonego-Tiafoe 2-6 | 5-2 ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | un break di vantaggio per l’azzurro nel secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Lungo il dritto in avanzamento di, errore evitabile dello statunitense 30-15 Il servizio di15-15 Out il dritto di15-0 In rete il dritto di5-2 In rete il dritto di unfalloso 40-15 In rete la risposta di dritto di30-15 La demivolèe di15-15 In rete la risposta di0-15 In corridoio il dritto di4-2 In rete il dritto di40-15 La risposta di40-0 In rete il dritto di30-0 Il servizio di4-1 In rete il rovescio di40-15 Lo smash didopo tre volèe ben ...