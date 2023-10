LIVE – Sonego-Tiafoe 2-2 | secondo turno Masters 1000 Shanghai 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il piemontese ritorna in scena dopo l’agile vittoria all’esordio ottenuta contro il qualificato australiano Philip Sekulic. Tra lui ed il terzoc’è l’imprevedibile statunitense, che ha usufruito di un bye all’esordio essendo accreditato della decima testa di serie.conduce per 2-1 nei precedenti. L’ultimo si è disputato proprio quest’anno. L’azzurro, infatti, a fine marzo ha prevalso in due set in occasione del terzodeldi Miami. I bookmakers, tuttavia, puntano ...

Shanghai (CINA) - Prende il via la quarta giornata del Masters 1000 di Shanghai , Atp che vede oggi (sabato 7 ottobre) tre azzurri in campo per il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Errore di Tiafoe sul tentativo di passante 40-15 In corridoio il tentativo di passante incrociato di ...

Due italiani in contemporanea a Shanghai per il secondo turno.sfida il n. 10 del seeding Tiafoe sul Campo 3, mentre sul Campo 4 Arnaldi è impegnato contro Struff. Gli incontri sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su ...SEGUI ILDI- TIAFOE PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Tiafoe scenderanno in campo oggi (sabato 7 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della ...

LIVE Sonego-Tiafoe 1-0, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: l'azzurro ... OA Sport

ATP Shanghai 2023, i risultati di Sonego e Arnaldi in diretta live Sky Sport

Le partite di Arnaldi, Sonego e Sinner a Shanghai, come tante altre gare del torneo, si possono seguire in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sonego-Sekulic Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai che mette di fr ...