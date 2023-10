LIVE – Sinner-Giron 7-6 6-2 | secondo turno Masters 1000 Shanghai 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). L’azzurro, fresco del best ranking di numero quattro al mondo e del nono titolo in carriera conquistato a Pechino, torna in scena dopo aver beneficiato di un bye all’esordio in qualità di sesta testa di serie. Sulla sua strada c’è il top cento a stelle e strisce. Quest’ultimo ha debuttato sconfiggendo in due facili set il colombiano Daniel Elahi Galan. Tra lui enon ci sono precedenti da registrare. I bookmakers, complice l’ultima settimana straordinaria del tennista altoatesino, non sembrano avere dubbi su chi sia il grande favorito per accedere al terzo ...

SEGUI IL DI- GIRON PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI e Giron scenderanno in campo oggi (sabato 7 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della

Esordio nel Masters 1000 cinese per Sinner che, dopo la vittoria a Pechino e il nuovo best ranking da n. 4 al mondo, affronta lo statunitense Marcos Giron. n. 80 ATP. In caso di vittoria Jannik ...Le partite di Arnaldi, Sonego e Sinner a Shanghai, come tante altre gare del torneo, si possono seguire in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.