LIVE Sinner-Giron 7-6 4-1 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

4-1 Game. Serve and volley chiuso da un solido smash. Jannik conferma ile si invola verso il traguardo. 40-15 A metà rete il rovescio dello statunitense. Ci sono due chance di 4-1. 30-15 Servizio, dritto e volèe di rovescio a segno per. 15-15 Jannik rimedia con una gran prima esterna. 0-15 Secondo doppio fallo dell'altoatesino. 3-1! Disastroso questo smash di. 0-40 Tre palle. Torna finalmente a spingere con il dritto Jannik. Arrivano nuove chance. 0-30 E' lungo il dritto dell'americano dopo una morbida seconda. 0-15 Scaricosul rovescio in uscita dal ...

2-1 Giron. In corridoio il dritto inside out del l'azzurro in uscita dal servizio. 1-1 Servizio vincente ...

0-15 Scarico Giron sul rovescio in uscita dal servizio. 1-2 Contro break Giron. Gran dritto incrociato ...

Debutto a Shanghai per Jannik. Dopo aver ... SEGUI ILDI- GIRON PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Giron scenderanno in campo oggi (sabato 7 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della ...

LIVE Sinner-Giron, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: cambiato il campo dell'azzurro, si parte dopo Medvedev OA Sport

Sinner-Giron LIVE: Jannik vince il 1° set Sky Sport

Esordio nel Masters 1000 cinese per Sinner che, dopo la vittoria a Pechino e il nuovo best ranking da n. 4 al mondo, affronta lo statunitense Marcos Giron. n. 80 ATP. In caso di vittoria Jannik ...Le partite di Arnaldi, Sonego e Sinner a Shanghai, come tante altre gare del torneo, si possono seguire in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.