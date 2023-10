LIVE Sampdoria-Inter Primavera | cronaca e risultato in diretta

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’torna in campo in campionato per la partita in trasferta a Bogliasco contro la. Chance concreta di salire al primo posto in solitaria. Segui l’eventocon latestuale. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ore 13) 12.30 L’non ha ancora mai perso in campionato. 4 vittorie e un solo pareggio, 13 punti e primo posto condiviso con il sorprendente Milan di Ignazio Abate. Oggi match molto importante con laal Tre Campanili di Bogliasco. Di seguito le formazioni ufficiali della sesta giornata:: Scardigno, Valisena, Pellizzaro, Conti, Chilafi, Lemina, ...