LIVE Sampdoria-Inter Primavera 1-0 | disastro Maye | gol di Polli

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’torna in campo in campionato per la partita in trasferta a Bogliasco contro la. Chance concreta di salire al primo posto in solitaria. Segui l’eventocon la cronaca testuale. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 70? Tiro da calcio d’angolo dell’, ma niente da fare. Nessun pericolo per il portiere della Doria. 65? Aidoo e Lemina si scontrano ginocchio a ginocchio. Entrambi a terra doloranti. Conti ruba palla a, che si mette davanti alla palla con il fisico facendosi però aggirare dal centrocampista. Cross in mezzo perche a porta vuota non può sbagliare. 63? GOL DELLA! 61? ...