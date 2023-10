LIVE Sampdoria-Inter Primavera 0-0 | inizia il match!

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’torna in campo in campionato per la partita in trasferta a Bogliasco contro la. Chance concreta di salire al primo posto in solitaria. Segui l’eventocon la cronaca testuale. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 5? Grande sprint dell’fin dai primi minuti. I nerazzurri pressano alti e recuperano palla in fretta. 13.00la partita! 12.45 La squadra di Chivu viene da 7 risultati utili consecutivi. Anche in UEFA Youth League sono arrivati due pareggi piuttosto beffardi. Lanon vince dal 17 settembre e ha raccolto un punto nelle ultime due partite. 12.30 L’...