LIVE – Ranghieri Carambula-Seidl Pristauz 1-1 | girone Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Latestualedi, partita della Pool E deidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Gli azzurri Alexed Adrianscendono in campo per la seconda sfida con lo stesso obbiettivo: conquistare punti importanti in chiave passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è però l’ostica formazione austriaca, reduce dal derby contro i connazionali Horl/Horst. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di sabato 7 ottobre sul campo di Apizaco, nello stato messicano di ...