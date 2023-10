LIVE Premier League | in campo alle 13 30 con Luton-Tottenham

Il video con gli Highlights e i gol di Tottenham-Liverpool 2-1, match valevole per la settima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Successo in ...

In una giornata in cui perde il Manchester City, fa scalpore l’ errore del VAR in Tottenham-Liverpool , partita vinta dagli Spurs. Facile vittoria ...

Non solo la Champions League , in questo martedì scende in campo anche la Premier League : alle 20.30 Luton e Burnley si affrontano nel...

Da venerdì 6, a domenica 8 Ottobre , nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire anche in ...

... LE NEWSIL RITORNO A TORINO Partiamo dall'inizio. Dopo la fine del suo contratto con il ... Paul Pogba ha un solo obiettivo: tornare alla Juventus , lasciata sei anni prima per volare in...La programmazione di calcio esteroe in esclusiva su Sky e in streaming su NOW:LEAGUE (8giornata) SABATO 7 OTTOBRE ore 13 Studio: 'La Casa dello Sport Internazionale' Sky Sport 24 e NOW ...

Burnley-Chelsea Streaming Gratis: dove vedere la Premier League ... Footballnews24.it

Crystal Palace-Nottingham Forest Streaming Gratis: dove seguire la ... Footballnews24.it

"Il popolo di Israele è stato attaccato", ha detto il premier aggiungendo di aver dato l'ordine all'esercito di richiamare i riservisti e di "rispondere alla guerra con irruenza e un'ampiezza che il ...LONDRA (Inghilterra) - La Premier League è ancora scossa dallo scandalo VAR accaduto in Tottenham - Liverpool di domenica scorsa, con il gol annullato a Luis Diaz per una posizione di fuorigioco inesi ...