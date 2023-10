LIVE – Lupo Rossi-Mol Sorum 1-1 21-19 | 13-21 | 0-0 | girone Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Latestualedi-Mol/, partita della Pool A deidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Gli azzurri Danieleed Enrico, dopo aver sfidato gli olandesi Boermans/de Groot, vanno a caccia dell’impresa per conquistare punti importanti. Dall’altra parte della rete c’è infatti la fortissima coppia norvegese composta da Anders Berntsen Mol Christian Sandlie Sørum, testa di serie numero 1. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di sabato 7 ottobre sul campo di Huamantla, nello stato messicano di ...