(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, i bianconeri si presentano senza Chiesa e Vlahovic. La, attualmente terza in classifica con 14 punti a pari punti con il Napoli, cerca di mantenere il passo delle squadre al vertice. Dall’altro lato, il, con 9 punti, spera di invertire una tendenza negativa nei derby recenti. Infatti, considerando tutte le competizioni, laè rimasta imbattuta nelle ultime diciotto stracittadine, con quattordici vittorie e quattro pareggi. Massimiliano Allegri, allenatore della, dovrà fare a meno di ...

Alle 14:00 di domenica 1 ottobre Juventus U23 e Torres scenderanno in campo in occasione della sesta giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . La ...

Alle 14:00 di domenica 1 ottobre Juventus U23 e Torres scenderanno in campo in occasione della sesta giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . La ...

Dall'altra parte, i neroverdi di Alessio Dionisi, dopo aver battuto latra le mura amiche e l'Inter di Simone Inzaghi a domicilio, sono stati sconfitti in casa dal Monza di Raffaele ...Il Barcellona sfida laper assicurarsi il centrocampista: testa a testa per il colpo low - cost Lasta lavorando assiduamente in chiave mercato per cercare di farsi trovare pronta in vista della finestra invernale di gennaio.

LIVE Juventus-Torino, Serie A calcio in DIRETTA: programma, streaming, probabili formazioni OA Sport

Ultimissime Juve: Pogba, CdA, aumento di capitale, Chiesa e Allegri Live Tuttosport

La Juventus ha messo gli occhi su un talento in rampa di lancio ma la strada è in salita. Il colpo rischia di sfumare."In questi anni a Torino ho imparato che non vinciamo mai nei derby, è una cosa che mi disturba: vorrei cambiare l'andamento": così il tecnico granata, Ivan Juric, alla vigilia della stracittadina con ...