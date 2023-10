LIVE Juventus-Torino 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Milik e Gatti firmano la vittoria dei bianconeri

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.00 Statistiche: 17 tiri per ladi cui 6 in porta, 10 per ildi cui solamente uno in porta. Possesso palla pari, 50% per ie granata. 19.58 Grandedellache vince grazie alla mossa di Allegri di metterein campo alzando il peso offensivo deimai veramente pericoloso verso la porta di Szczesny. 96? Finisce la partita,2-0 (). 94?che oramai non ha più nulla da dare. 92? Destro di Yildiz bloccato dalla difesa ...