LIVE Juventus-Torino 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | fuori Kean e dentro Yildiz!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94?che oramai non ha più nulla da dare. 92? Destro di Yildiz bloccato dalla difesa granata. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88?Yildiz al posto dinella. 86? Zapata di testa impegna Szczesny. 84? Tre prime punte in campo per il. 82? Vojvode, Gineitis e Pellegri al posto di Rodriguez, Ilic e Lazaro nel. 80? Pronti altri cambi per i bianconeri. 78? Possesso palla per lacontinuo. 76?Kostic eCambiaso per la. 74? Cross di Kostic bloccato da Bellanova in scivolata. 72?Seck eSanabria per il. 70? ...