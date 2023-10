LIVE Juventus-Torino 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Gatti sblocca la partita!

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Gooooooooooooooooooool,, il VAR da il vantaggio alla squadra bianconera per mancanza di fuorigioco,1-0. 50? Rete di, ma c’è il VAR in corso. 48? Fuori Miretti e dentro Milik per la. 46? Inizia il secondo tempo! 18.48 Primo tempo che parte ad alti ritmi, tra cui la rete in fuorigioco di Kean, ilrisponde con fiammate sulle fasce ma senza creare veri pericoli. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo,0-0. 45? Ci sarà un solo minuto di recupero. 43? Tra poco la segnalazione del recupero. 41? McKennie prova il filtrante per Weah, pallone troppo lungo. 39? Destro di Rabiot, ma scivola al momento del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Problemi fisici per McKennie che prova a continuare a giocare. 35? Kostic per Mckennie che di testa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 primo tempo che parti ad alti ritmi, tra cui la rete in fuorigioco di Kean, il Torino risponde con ...

Serie A, segui con noi il LIVE del match tra Juventus e Torino, valido per l’ottava giornata di campionato Tra poco in scena il derby della Mole. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Fuori Miretti e dentro Milik per la Juventus. 46? inizia il secondo tempo! 18.48 Primo tempo che parte ...

Serie A, segui con noi il LIVE del match tra Juventus e Torino, valido per l’ottava giornata di campionato Tra poco in scena il derby della Mole. ...

Serie A, segui con noi il LIVE del match tra Juventus e Torino, valido per l’ottava giornata di campionato Tra poco in scena il derby della Mole. ...

'Inguardabile', il centrocampista bianconero è in assoluto il più bersagliato dai tifosi al termine del primo tempo con il Torino. Non si sblocca il derby. Non si schioda dallo zero a zero la ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' trae Torinoin tempo reale. Formazioni ufficiali derby- TorinoJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; ...

Juve-Torino 0-0 LIVE: ci prova ancora Bellanova Sky Sport

Juventus-Torino 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

SECONDO TEMPO 5' GOL JUVENTUS! Come dicevamo, il Var convalida la rete. 3' Mentre il Var analizza la situazione, ci sono dei problemi per Kean che è rimasto a terra.47' ANNULLATO IL GOL DI GATTI! Tantissima confusione, Rodriguez intercetta il primo tentativo. Poi Massa ferma tutto. Check in corso: posizione di fuorigioco. 46' Rischio difensivo ...