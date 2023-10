LIVE Juventus-Torino 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Yildiz parte dalla panchina | Weah titolare

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Nelle prime quattro partite di questo torneo, laha generato un valore di expected goals medio di 1.94 a match, dato che è crollato nelle ultime tre sfide (0.93 a match). 17.35 Federico Chiesa, oggi non presente, ha presoa cinque goal nelle sue ultime sette partite contro ilnel massimo campionato: per lui un goal e due assist in maglia bianconera e due passaggi vincenti con la Fiorentina, i granata sono infatti la squadra contro cui il classe 1997 ha fornito più assist nel torneo (quattro). 17.30 Uno dei tre goal realizzati con lainA da Manuel Locatelli è arrivato proprio contro il, nel derby vinto 1-0 del 2 ottobre 2021; il classe 1998 non trova il gol in ...