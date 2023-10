LIVE Juve-Torino 0-0 | gol annullato a Kean

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 17.55 Giocatori che scendono in campo, tutto pronto per l’inizio del derby. 17.50 La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Ritmi molto alti di partita, anche se ancora non ci sono vere occasioni da gol. 7? rete in fuorigioco ...

Serie A, segui con noi il LIVE del match tra Juventus e Torino, valido per l’ottava giornata di campionato Tra poco in scena il derby della Mole. ...

All'Allianz Stadium, il match valido per l'ottava giornata di Serie A trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium,e Torino si affrontano nel match valido per l'ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Torino 0 - 0: sintesi e moviola 1 Fischio d'inizio - ...Guardare avanti con fiducia è doveroso per una Juventus che ha tutte le carte in regola per disputare una grande stagione. La squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato questo campionato con ...

LIVE Juve-Torino 0-0: annullato un gol a Kean per fuorigioco La Gazzetta dello Sport

PRIMO TEMPO 10' Zapata batte Bremer in dribbling, il granata cade, Massa sorvola. Qualche dubbio. 9' Partita brutta e tattica fino ad ora. La Juve aveva segnato su un errore ...7' Aggressività a non finire: Ricci perde il tempo e lo spazio per la stoccata. Poi la Juve riparte, ma Miretti viene chiuso da Schuurs. 5' GOL ANNULLATO A KEAN! Schuurs ...