LIVE Juve-Torino 0-0 | ci prova Lazaro Che occasione per Kostic | Kean non ci arriva per un soffio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Ritmi molto alti di partita, anche se ancora non ci sono vere occasioni da gol. 7? rete in fuorigioco ...

Serie A, segui con noi il LIVE del match tra Juventus e Torino, valido per l’ottava giornata di campionato Tra poco in scena il derby della Mole. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Giallo per Bellanova, fallo su Rabiot lanciato in velocità. 19? sinistro di Kostic che non trova il ...

Commenta per primo Di seguito, tutti gli episodi da moviola del Derby della Mole fra Juventus - Torino , match con fischio d'inizio alle 18 e valido per l'8ª giornata di Serie A. JUVENTUS - ...Guardare avanti con fiducia è doveroso per una Juventus che ha tutte le carte in regola per disputare una grande stagione. La squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato questo campionato con ...

LIVE Juve-Torino 0-0: Bellanova il primo ammonito per un fallo su Rabiot La Gazzetta dello Sport

Juventus-Torino 0-0 LIVE: ci prova Kostic Sky Sport

19' Rabiot di testa va via a Bellanova, che lo stende e prende il giallo. Intervento salvifico. 17' OCCASIONE JUVENTUS! Kostic dalla sinistra calcia in diagonale, non trova la porta ma sul secondo ...18' OCCASIONE JUVE! KOSTIC SI ALLARGA e tenta un tiro-cross che non inquadra lo specchio della porta. E nemmeno Kean ci può arrivare. 17' OCCASIONE TORINO: Bellanova procede ...