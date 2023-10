LIVE Italia-Cuba 1-1 | Preolimpico volley 2023 in DIRETTA | 10-10 | terzo set tiratissimo

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO-BRASILE DOMANI: ORARIO DIVERSO DALLE ALTRE PARTITE 12-13 Pipe devastante di un Lopez immarcabile. 12-12 Mani fuori in primo tempo di Sanguinetti. 11-12 Primo tempo di Concepcion. 11-11 Errore al servizio di Lopez. 10-11 In rete la battuta di Lavia. Quante volte lo abbiamo scritto? 16, purtroppo. 10-10 Diagonale di Bovolenta. 9-10 Difesa di Bovolenta, ma questa volta viene murato il contrattacco da seconda linea di Lavia. 9-9 Difesa di Balaso e contrattacco di Lavia. 8-9 Festival di errori, anche Masso sbaglia il servizio. Non ha raggiunto neanche la rete. 7-9 In rete anche la battuta di Sanguinetti. Non ci siamo proprio. 7-8 Primo tempo di Sanguinetti. 6-8 In rete la battuta di Michieletto. I nostri o sbagliano o servono piano. 6-7 Pipe di Lavia. 5-7 Gutierrez è entrato e non ha ...