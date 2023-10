LIVE Italia-Cuba 0-0 | Preolimpico volley 2023 in DIRETTA | 1-4 | partenza a razzo dei caraibici

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Primo tempo di Galassi. 1-4 Lavia murato da Herrera. Avvio complicato per gli azzurri. De Giorgi chiama subito time-out. 1-3 Difeso anche l’attacco di Romanò e contrattacco in pallonetto di Lopez. 1-2 Non va la pipe di Michieletto, poi contrattacco di Yant. 1-1 Risponde Lavia con un mani fuori. 0-1 Mani fuori di Yant. Inizia la partita. 18.30 Torna titolare Giannelli in diagonale con Romanò. Michieletto-Lavia gli schiacciatori, Galassi e Mosca i centrali, Balaso il libero. 18.27 Ed ora l’Inno di Mameli! 18.26 Inno nazionaleno. 18.23 Pur senza Simon,è una squadra che fa sempre paura. L’opposto è Herrera, che ingioca a Perugia, così come gli schiacciatori sono di altissimo profilo: Yant (Civitanova) e Mergarejo (Milano). 18.21 Nel match ...