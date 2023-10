LIVE Inter-Bologna 2-2 | Lautaro Martinez sfiora il vantaggio!

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)è l’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca a San Siro. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-2 77? Sostituzione nel, esce Zirkzee e al suo posto fa il suo ingresso van Hooijdonk. 76? Altro cambio nell’, esce Mkhitaryan ed entra Frattesi. 72? VICINISSMO IL VANTAGGIO: deviazione disul corner di Calhanoglu, palla che esce di un nulla. 70? Ammonizione a Simone Inzaghi per proteste. 67? Ilsi riaffaccia in avanti, stavolta con Freuler, il cui tiro viene ...