LIVE Giro di Lombardia 2023 in DIRETTA | sedici corridori in fuga | Evenepoel si rialza dopo la caduta

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 In molti si aspettavano un Team UAE al lavoro dall’inizio, con la Jumbo in attesa pronta a lanciare un uomo all’attacco. Quello che sta accadendo per ora è il contrario. 12.02 L’accelerazione in gruppo l’ha portata la Jumbo-Visma, per altro in maniera piuttosto decisa. A dare il suo contributo anche un uomo della EF. 11.59 3’15” il margine sul gruppo. 11.57 185 chilometri all’arrivo. 11.55 Ricordiamo iattaccanti: Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Nicolò Buratti (Bahrain Victorious), Jacob Eriksson (Tudor Pro Cycling Team), Simon Geschke (Cofidis), Asbjorn Hellemose (Lidl-Trek), Paul Ourselin (Total Energies), Nicolas Prodhomme (Ag2r Citroen), Kamil Malecki (Q36.5), Alex Tolio (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), ...