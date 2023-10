LIVE Giro di Lombardia 2023 in DIRETTA | 75 km al traguardo | Healy all’attacco

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Bene Oscar Onley si riportano sul gruppetto di testa. Il gruppo, tirato dalla Jumbo, è distante 40”. 14.52 75 KM AL! 14.51 Terminata la salita. Ora brevissima discesa, poi la strada tornerà a salire con l’ascesa di Zambla Alta. 14.49 Ufficiale nel frattempo il ritiro di Enric Mas. Giornata no per lo spagnolo, che lo scorso anno fu battuto solo allo sprint da Pogacar. 14.48 Quando manca ormai 1 km allo scollinamento del Passo della Crocetta, la situazione in corsa è la seguente: davanti a tutti Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Simon Geschke (Cofidis), Paul Ourselin (Total Energies), Alex Tolio (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Nicolas Prodhomme (AG2R). A 25” la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 Terminata la salita per i sedici battistrada, rimasti insieme sulle pendenze della Roncola . 13.17 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Mentre Ganna e Sivakov rientrano in gruppo , un altro corridore della INEOS deve fermarsi per un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Si stacca Davide Formolo, che aveva lavorato in precedenza. 14.44 Avevamo segnalato che Prodhomme si ...

Sarà l'ultima gara di Thibaut Pinot, vincitore del Giro di Lombardia nel 2018 davanti a Vincenzo Nibali. Per celebrare il corridore che ha sempre curato, oltre agli allenamenti, la sua fattoria a Meli ...