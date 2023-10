LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Rebeca Andrade batte Simone Biles al volteggio!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:37 MEDAGLIA D’OROOOO PER! Media pazzesca di 14.750 eè battuta! 15:36 RISCHIA DI SALTARE IL BANCO! Yurchenko con doppio avvitamento quasi perfetto, la brasiliana è quasi sicuramente medaglia d’oro. 15:35 ATTENZIONE! 15.000 persul primo salto. 15:35 Adesso è tutto nelle mani dei. 15:33 14.416 per Seojeong Yeo, seconda posizione a poco meno di un decimo da. 15:32 Yurchenko con due avvitamenti, di poco, ma finirà alle spalle di. 15:30 Attenzione a Seojeong Yeo, la coreana viene premiata con 14.600 sul primo salto e rischia di far saltare il banco. 15:27 Media di 13.933 per ...