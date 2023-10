LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Andrade batte Biles | sigilli per Mc Clenaghan | Dalgopyat | Liu e Qiu!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:57 L’appuntamento è a domani per l’ultima giornata di gara, con Matteo Levantesi impegnato alla finale alle parallele pari. La nostratermina qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:55 Si è conclusa questa prima giornata dedicata alle finali di specialità. La sorpresa più grande è stata la caduta dial volteggio, con la conseguente vittoria di. 17:52 Questo il podio definitivo: 1.Yang Liu (15.233) 2.Eleftherios Petrounias (15.066) 3.Hao You (14.833) 17:50 Nikita Simonov si deve accontentare del quinto posto con 14.666. 17:48 MEDAGLIA D’ORO IPOTECATA! Yang Liu con 15.233 (D:6.4, E:8.833) ha già la medaglia d’oro al collo. 17:46 ESERCIZIO PAZZESCO DI LIU! Il ...