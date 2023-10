LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Andrade batte Biles | sigilli per Mc Clenaghan | Dalgopyat e Qiu!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:22 Non un grande avvio con Harry Hepworth, il britannico fa due decimi peggio della qualifica e con 14.100 non sarà un fattore. 17:19 Si comincia! 17:16 Si chiude con la finale agli anelli, questa la startlist: 1.Harry Hepworth 2.Hao You 3.Eleftherios Petrounias 4.Artur Avetisyan 5.Vahagn Davtyan 6.Vinzenz Hoeck 7.Yang Liu 8.Nikita Simonov 17:13 Questo il podio definitivo: 1.Qiyuan Qiu (15.100) 2.Kaylia Nemour (15.033) 3.Shiles Jones (14.766). 17:10 Quinta posizione per Simonecon 14.200, podio confermato. 17:08 Simone perde la linea delle gambe sullo staggio alto e dice addio alle posizioni che contano. 17:06 Chiude la finale Simone. 17:04 Quinta piazza provvisoria per Sanna Veerman (14.200). 17:01 QIYUAN QIU SORPASSA TUTTE! La scuola cinese non delude mai alle ...