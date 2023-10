LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Qualifiche Shootout e Sprint Race | programma e guida TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – La presentazione del GP del– Numeri e statistiche GP delBuona sera e bentrovati alladella seconda giornata del week end del GP del, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Lusail, si prospetta un day-2 particolarmente intenso per i piloti, impegnati nellee nella, a caccia dei primi punti iridati del fine-settimanaiano. Un format che si propone per la quarta volta in stagione e in cui Max Verstappen potrebbe aggiudicarsi ...