LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | ora 10 minuti per conoscere la nuova pista | alle 15 20 la Sprint Shoot-out

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Le modifiche sono un sensibile aumento dei cordoli che, a questo punto, vedranno una riduzione della carreggiata. Chi va oltre vedrà cancellati i suoi tempi oltre al rischio danneggiamenti sui cordoli 15.03 I piloti stanno girando ma non vengono calcolati i tempi. Sono semplicemente 10per vedere le notevoli differenze nelle curve 15.02 Le modifiche in curva 12 e 14 sono sostanziali e si annuncia una pioggia di track limits.. 15.01 Subito tutti inper sfruttare al massimo i 10concessi perle nuove curve 15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA IL TURNO DI FAMILIARIZZAZIONE SULLA! 14.58 Pirelli ha analizzato le gomme di ieri e si è accorta che i nuovi cordoli andavano a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Qualifiche Shootout e Sprint Race in tv/streaming – La presentazione del GP del Qatar – ...

...oggi può conquistare il Mondiale di F1 matematicamente nella Sprint Race del Gran Premio del.avuto diritto a una sessione extra di libere) e alle 19.30 per la Sprint Race con la diretta...La Sprint Shootout, però, si terrà in condizioni climatiche sensibilmente diverse rispetto a quando si accendono i riflettori sulla pista di Lusail in. Attenzione dunque alle sorprese, con ...

LIVE F1 Qatar, Verstappen per il terzo Mondiale: shootout spostate alle 15.20, poi Sprint La Gazzetta dello Sport

Problema cordoli, prove extra LIVE, poi Shootout Sky Sport

Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Doha per la diretta della Sprint Shootout, le qualifiche che determineranno l'ordine di partenza della Sprint R ...Sul circuito di Losail i piloti si giocano la pole position per la gara sprint del sabato: segui con noi la qualifica minuto per minuto ...