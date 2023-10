LIVE F1 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | eliminato Hamilton in Q2! Ora è caccia alla pole position!

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 I TEMPI DELLA Q2 1 Lando NORRIS McLaren1:24.947 2 2 George RUSSELL Mercedes+0.080 2 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.196 4 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.252 2 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.397 26 Charles LECLERC Ferrari+0.420 2 7 Carlos SAINZ Ferrari+0.486 2 8 Oscar PIASTRI McLaren+0.549 2 9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.552 3 10 Esteban OCON Alpine+0.563 211 Pierre GASLY Alpine+0.739 2 12 LewisMercedes+1.015 2 13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.289 2 14 Liam LAWSON AlphaTauri+1.637 2 15GuanyuZHOUAlfa Romeo+29.599 2 15.51 Sainz arriva al T1 con un buon tempo, nel T2 si conferma, chiude il suo giro in 1:25.433 e si salva! Leclerc migliora e si porta a 420 millesimi da Norris. Eliminati Gasly,, Lawson e le due Alfa Romeo. BANDIERA A SCACCHI! SI ...

. 14:38 qualifiche sprint Qatar , il LIVE timing I piloti scendono in pista sul circuito di Losail per conquistare la pole position della gara sprint ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 minuti: uno dei primi a scendere in pista è stato Leclerc. Vedremo chi farà segnare il primo crono di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 A breve la Q2. Nei team radio la Ferrari conferma come la SF-23 soffra il forte vento . Leclerc e ...

Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Doha per la diretta della Sprint Shootout, le qualifiche che determineranno l'ordine di partenza della Sprint .... 14:38 Qualifiche Sprint, iltiming I piloti scendono in pista sul circuito di Losail per conquistare la pole position della gara sprint . Segui qui iltiming Sprint Shotout 15:02 Monoposto in pista prima ...

LIVE F1, GP Qatar 2023 in DIRETTA: oggi Shootout e Sprint Race, la guida su TV8 OA Sport

Qatar, qualifica Shootout LIVE Sky Sport

F1 oggi, Gran Premio del Qatar di Formula 1: gli orari della gara sprint in TV della diretta su SKY Sport F1 e della differita su TV8.Prima da titolare per Distefano che fa coppia in attacco con Raimondo. Questa l'unica novità in casa Fere rispetto al match contro la Reggiana ...