LIVE – Ascoli-Sampdoria | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Alle 16:15 di sabato 7 ottobresi sfideranno in occasione della nona giornata del campionato di. Otto punti per l’. Cinque in meno per i blucerchiati. Andrea Pirlo si gioca la panchina dopo un avvio da incubo. La Samp deve invertire subito la rotta per avvicinarsi ai piani alti della classifica. Sportface.it vi offrirà unae aggiornamenti in tempo reale di questo match. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 16:15) SportFace.