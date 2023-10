LIVE Arnaldi-Struff 6-3 | 1-4 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | allungo del tedesco nel secondo

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI SINNER-GIRON CLICCA QUI PER LADI SONEGO-TIAFOE 4-1 Serve&volley di. Ha bisogno di tre volèe ma chiude ile allunga. 40-15 Rovescio in rete. 40-0 Servizio al corpo vincente. 30-0 Non tiene sulla diagonale di rovescio Matteo. 15-0 Servizio vincente. 3-1 Smorzata contro vento diarriva facilmente e con la contro soluzione ottiene il primo suo break quest’oggi. 15-40 Ace (2)! 0-40 Doppio fallo (1). 0-30 Leggermente troppo largo il cross di rovescio, attenzione! 0-15 Bel passante stretto di rovescio del. 2-1 Senza soffrire resta avanti. 40-15 Risposta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Risposta in rete di dritto per il giocatore italiano. 2-1 Ace (1). Bell’inizio del l’azzurro ! 40-0 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GIRON CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-TIAFOE 15-0 Dritto ...

Due italiani in contemporanea a Shanghai per il secondo turno. Sonego sfida il n. 10 del seeding Tiafoe sul Campo 3, mentre sul Campo 4è impegnato contro Struff. Gli incontri sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su ...SHANGHAI (CINA) - Prende il via la quarta giornata del Masters 1000 di Shanghai , Atp che vede oggi (sabato 7 ottobre) tre azzurri in campo per il secondo turno: apre la mattinatacontro Struff, poi Sonego contro Tiafoe, infine Sinner contro Giron: segui tutti i match in diretta ...

LIVE Arnaldi-Struff 0-0, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: sta piovendo, fissato il nuovo orario d'inizio OA Sport

ATP Shanghai 2023, i risultati di Sonego e Arnaldi in diretta live Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.28 Manca pochissimo all'inizio del match. 06.25 Il match di primo turno dell'azzurro è stato molto importante. Iniziato male, nel secondo pareva ormai che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace (1). Bell'inizio dell'azzurro! 40-0 Ancora con questa combinazione Matteo. 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Risposta di rovescio mal colpita da Struff. 1- ...