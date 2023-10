LIVE Arnaldi-Struff 3-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | gocce di pioggia | giocatori in ‘stand by’

(Di sabato 7 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi mette la felpa. Temperatura di 22 gradi. Alcuni addetti stanno provvedendo a migliorare la situazione del campo. NON PIOVE, però chiaramente l’umidità e lecadute fanno sì che le condizioni siano a dir poco “sdrucciolevoli”. Campo umido, arbitro sceso per testare la “scivolosità” delle righe. 3-2 Gioco. Piove di nuovo, almeno così sembra. 40-0 Prima esterna,tenta la risposta vincente ma finisce larga. 30-0 Prima vincente. 15-0 Rovescio in rete del tedesco, che aveva risposto profondo e potente col dritto. 2-2 Gioco facile anche per. 40-15 Scappa via il dritto. 30-15 Smorzata lunga e alta di Matteo, stavolta fa confusione in tedesco e regala una facile chiusura. 30-0 Tutto giusto per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.00 Ha ripreso a piovere. Sul Campo 4 non si giocherà prima delle 7.45. 06.50 Non ha più piovuto da una ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.28 Tra circa 15 minuti dovrebbero fare il loro ingresso in campo i giocatori. 07.10 Dovrebbe essere ...

Shanghai (CINA) - Prende il via la quarta giornata del Masters 1000 di Shanghai , Atp che vede oggi (sabato 7 ottobre) tre azzurri in campo per il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.34 Ci siamo! L’arbitro e i giudici di linea sono entrati in campo. 07.28 Tra circa 15 minuti dovrebbero ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Risposta in rete di dritto per il giocatore italiano. 2-1 Ace (1). Bell’inizio del l’azzurro ! 40-0 ...

SHANGHAI (CINA) - Prende il via la quarta giornata del Masters 1000 di Shanghai , Atp che vede oggi (sabato 7 ottobre) tre azzurri in campo per il secondo turno: apre la mattinatacontro Struff, poi Sonego contro Tiafoe, infine Sinner contro Giron: segui tutti i match in diretta ...Reduce dalla vittoria all'esordio contro Popyrin,apre la quarta giornata a Shanghai, opposto al n. 21 del seeding, il tedesco Struff. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su ...

Arnaldi-Struff, il 2° turno LIVE su Sky Sport Sky Sport

LIVE Arnaldi-Struff, OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace (1). Bell'inizio dell'azzurro! 40-0 Ancora con questa combinazione Matteo. 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Risposta di rovescio mal colpita da Struff. 1- ...Le partite di Arnaldi, Sonego e Sinner a Shanghai, come tante altre gare del torneo, si possono seguire in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.