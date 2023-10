L’Iran elogia il massacro in Israele | non si esclude una guerra su larga scala

...per il trasporto di passeggeri e visitatori ai santuari dall'... E ancora afferma: "'approccio di integrazione regionale getta le ...i piani di sviluppo avviati dal governo iracheno in vari ......per il trasporto di passeggeri e visitatori ai santuari dall'... E ancora afferma: "'approccio di integrazione regionale getta le ...i piani di sviluppo avviati dal governo iracheno in vari ...

L'Iran elogia il massacro in Israele: non si esclude una guerra su ... Nicola Porro