L’Inter si inceppa anche col Bologna | si fa rimontare sul 2-2 Col Sassuolo aveva perso

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 ottobre 2023)perde due punti nella corsa scudetto. E li perde contro ildopo aver segnato due reti in tredici minuti. Sembrava una passeggiata per la squadra di Simone Inzaghi e invece i rossoblù di Thiago Motta confermano una volta di più di essere una squadra fastidiosa guidata da un tecnico molto bravo. Fin qui ilha fermato la Juventus (e avrebbe meritato la vittoria, è stato fermato da incredibili strafalcioni arbitrali), il Napoli e oggi. Finisce 2-2 e francamente non si può parlare di risultato bugiardo. Ovviamentegioca più in attacco ma se non riesci a gestire due gol di vantaggio (con Acerbi e Lautaro Martinez) il problema è solo tuo. La squadra di Inzaghi conferma di avere due problemi: uno in campionato con San Siro visto che nelle ultime due partite ha ...