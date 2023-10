L’intelligenza artificiale non si governa come gli algoritmi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nel 2018 il filosofo e storico della matematica Paolo Zellini iniziava il libro La dittatura del calcolo, Adelphi, con la domanda: “In futuro saranno glirci?”. E’ la domanda che viene insistentemente posta nel dibattito pubblico dei nostri giorni. Perché “in futuro”? Chi si sposta in treno o in aereo non sta forse usando sistemi complessiti da? E’ possibile pensare un ospedale al di fuori dei numerosiche reggono il funzionamento dei suoi apparati tecnici (dal banale elettrocardiogramma alla più sofisticata tac) e del suo apparato organizzativo? E il traffico di una grande città non è forseto da? E che dire delle banche o del sistema di pagamento dei nostri salari o delle nostre pensioni? L’automobile ...