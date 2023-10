L’incertezza

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 7 ottobre 2023) Di Vincenzo Calafiore 07 Ottobre 2023 “ Ad un certo punto bisogna saper andar via. Anche se si vorrebbe rimanere fino alla fine, finchè c’è vita c’è speranza, fino a che la morte non mi dice che è ora di andare via. Alle persone piace pensare a una persona che è sparita, sentire la mancanza di qualcuno, forse più della presenza….. a volte dicono che vorrebbero qualcuno che non vada mai via …. magari poi lo trovano e rimpiangono chi ormai non c’è più “ Mistero della Vita. Vincenzo Calafiore Non è emozionante trovarsi in questo millennio, fatto di incertezze, niente nuovi orizzonti, futuro; l’unica certezza qui è proprio ? Ma si che lo è! In qualsiasi latitudine si guardi, da Oriente a Occidente, non si odono che echi di guerre e distruzioni, di violenze; e di tanta solitudine, di vuoti d’esistenza, oppressi ! Oppressi dalla forte demoniaca esigenza di accumulare tanto denaro, ...