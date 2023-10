L’immunologo Francesco Le Foche massacrato nel suo studio da un paziente

Era convinto di seguire una terapia sbagliata e per questo ha aggredito il medico che lo aveva in cura. Così un 36enne, affetto da un’infezione alla ...

La vittima èdel Policlinico Umberto I,Le Foche, volto noto della tv, soprattutto in tema Covid e vaccini, che si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo la brutale ...La visita è cominciata normalmente, come mille altre. Ma dopo poco il paziente si è alzato e lo ha massacrato di botte.Le Foche, 66 anni, è ricoverato, in prognosi riservata, al policlinico Umberto I di Roma, lo stesso dove dirige il reparto di Infettivologia. Il medico, noto al grande pubblico ...

L’immunologo Francesco Le Foche è stato aggredito nel suo studio ed è in gravi condizioni Il Post