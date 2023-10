(Di sabato 7 ottobre 2023) La ricostruzione di quanto accaduto all'allenatore Adrià Dìaz,daldi una lettera del passato indirizzata alla sua ex squadra, il Barcellona

In un ristorante di Gardaland , parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, Verona, è stato licenziato il manager di un locale, che derideva ...

Insultato e deriso davanti a colleghi e clienti per il suo orientamento sessuale, con appellativi spregevoli e allusioni. Così un dipendente di uno ...

“Tieni i soldi, principessa”. Per questa e altre frasi è stato licenziato il manager di un ristorante di Gardaland , il […]

Insulta un collega gay chiamandolo “principessa” : licenziato manager di Gardaland “Tieni i soldi, principessa”. Per questa e altre frasi è stato ...

Massimo Giannini è stato licenziato dalla Stampa dagli Elkann che hanno preferito al suo posto alla direzione Andrea Malaguti, come scoperto in ...

...3 ottobre la commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi hail ...base e il riferimento per mantenere viva e attuale la scelta di avere un servizio pubblico sorretto......A differenza dei delegati sindacali l'RLS non gode di una speciale protezionelicenziamento, dunque se il suo datore di lavoro decide di sbarazzarsene perché "crea problemi", starà al...

Licenziato dal Real Madrid a causa del Barça: l’accaduto in Spagna ItaSportPress

Chiama il collega gay "principessa" o "ricch*one": manager licenziato da Gardaland - Luce Luce

L’attacco è scattato all’alba del 6 ottobre, una data non casuale dal momento che proprio il 6 ottobre del 1973 scoppiò la guerra dello Yom Kippur, lanciata da Egitto e Siria contro il territorio ...(wn24)-Mosciano Sant’Angelo(TE) – Ammanchi di carne per circa trenta milioni di euro, almeno per adesso. E’ questo il totale ammanco che risulterebbe nell’Azienda Amadori SpA, di Cesena e Mosciano San ...