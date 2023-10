(Di sabato 7 ottobre 2023) Smash or Pass è una piattaforma online che consente di valutare in modo positivo o negativo immagini di donne generate dal. E il suo funzionamento evidenzia unche riguarda tutta la società

Le Big Tech tirano il fiato. I risultati annunciati la scorsa settimana dai giganti di Silicon Valley e dintorni hanno mostrato per il secondo ...

Smash or Pass è una piattaforma online che consente di valutare in modo positivo o negativo immagini di donne generate dal L’IA . E il suo ...

Questi progetti capiranno comepossa potenzialmente supportare o trasformare le attività della BBC in un gran numero di campi, inclusa la ricerca giornalistica e la produzione di ...'intelligenza artificialeha un problema con le donne. In particolare, con il modo in cui i sistemi diche creano immagini che rappresentano (o dovrebbero rappresentare) la bellezza ...

L’IA generativa ha un problema con la bellezza femminile, ma non è (solo) colpa sua la Repubblica