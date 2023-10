L’esorcista – Il credente e Talk to Me | perchè solo uno fa veramente paura?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’autunno 2023 è segnato dall’arrivo al cinema di due horror molto attesi: uno è stato la rivelazione degli scorsi mesi, acclamato tanto dal pubblico internazionale quanto dalla critica, l’altro è il seguito di un mostro sacro del cinema del terrore, arrivato per aggiustare tutto quello che i sequel precedenti avevano fatto di storto. Stiamo parlando dito Me, degli esordienti alla regia di un lungometraggio dei fratelli Philippou (che nascono come youtuber), e– Il, di David Gordon Green, capostipite di una nuova trilogia. Il primo è un’inaspettata sorpresa, un’opera nuova che nessuno si aspettava avrebbe ottenuto il successo che sta raccogliendo (peccato in Italia ne abbiano rallentato la corsa al botteghino imponendogli il divieto ai minori di 18 anni a film già nelle sale), il secondo è stato immaginato ...